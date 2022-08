Wehrbeauftragte Högl: Wenn Wehrpflicht, dann für alle

Der Bundeswehr fehlen also Leute. Attraktiver wird die Truppe auch nicht durch markige Sprüche, etwa von Brigadegeneral Michael Matz, der kürzlich zum Thema Stress bei der Bundeswehr sagte: "Stress bei der Bundeswehr ist etwas für Leistungsschwache!" Högl sieht das komplett anders. Soldatinnen und Soldaten "dürfen und müssen" Schwäche zeigen dürfen. Die Wehrbeauftragte befürworte ausdrücklich, dass psychische Belastung und psychische Krankheiten keine Tabuthemen mehr seien.

In Rheinland-Pfalz : Deutsche Militärstandorte ausspioniert?

Flug mit Sohn an Bord : Lambrecht muss Fragen beantworten

Kritik gibt es von Eva Högl auch am Zustand der Kasernen. Der sei in weiten Teilen "nicht zumutbar" und müsse schnellstmöglich geändert werden, so die Wehrbeauftragte. Es ginge ihr nicht um Luxussanierungen, sondern darum, "dass die Toiletten funktionieren, die Duschen nicht schimmeln, dass es Aufenthaltsräume gibt". Die Soldatinnen und Soldaten hätten das verdient, eine entsprechende Sanierung habe auch etwas mit "Wertschätzung und Respekt" zu tun.