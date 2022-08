Gestiegene Strompreise: Christian Lindner verspricht "wuchtiges Entlastungspaket"

Aktualisiert am 31.08.2022 - 16:51 Uhr

Aktualisiert am 31.08.2022 - 16:51 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Bundesregierung will in Kürze mit einem neuen Entlastungspaket auf die deutlich steigenden Energiepreise reagieren. Die Arbeiten dazu würden "bald" abgeschlossen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch nach einer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Ziel sei "ein sehr präzises, ein sehr maßgeschneidertes Entlastungspaket". Es müsse darum gehen, "dass die Preise nicht durch die Decke schießen" und Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen "diese schwierige Zeit gut durchstehen können".