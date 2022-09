CDU-Chef Friedrich Merz nimmt es genau: "Das war kein Privatjet"

Aktualisiert am 05.09.2022 - 08:22 Uhr

Aktualisiert am 05.09.2022 - 08:22 Uhr

CDU-Chef Friedrich Merz reiste zur Lindner-Hochzeit auf Sylt per Flugzeug an. Es hagelte Kritik. Doch einen Vorwurf weist er zurück.

Der CDU-Parteivorsitzende und Oppositionschef im Bundestag Friedrich Merz hat sich am Sonntag im ARD-Sommerinterview den Fragen von Journalistin Tina Hassel gestellt. Dabei kritisierte er unter anderem das dritte Entlastungspaket, auf das sich die Ampelkoalition in der Nacht zuvor geeinigt hatte. Seine Aussagen dazu können Sie hier nachlesen.

Doch es ging nicht nur um politische Ansichten: In einer Schnellfragerunde fragte Hassel den CDU-Chef: "Wann haben Sie zuletzt den Privatjet genutzt?" – eine Anspielung auf Merz' Flug zur Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf Sylt. Im Juli war Merz mit seiner Frau in einem kleinen Flugzeug auf die Insel geflogen, saß dabei selbst am Steuer.