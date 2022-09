Entlastungspaket: Die große 65-Milliarden-Trickserei

Um 65 Milliarden Euro soll das jüngste Anti-Krisen-Paket die Bürger entlasten. So verspricht es die Regierung. Aber stimmt das überhaupt?

Größenwahn gehört nicht unbedingt zu jenen Charaktereigenschaften, die Olaf Scholz nachgesagt werden. Der Kanzler neigt nicht zur riesigen Geste – und redet zumeist auch so leise und unpathetisch, dass niemand sensationelle Ankündigungen erwartet.

Und dennoch gibt es immer wieder Situationen, in denen bei Scholz Präsentation und Inhalt arg auseinanderfallen. Der Kanzler schaltet dann in den Krisenmodus und trägt im monotonen Tonfall etwas vor, das es in sich hat. Als 2020 die Corona-Pandemie Deutschland erreichte, mobilisierte der damalige Finanzminister so viel Geld, dass er von einer "Bazooka" sprach. Später erklärte er, man wolle "mit Wumms" aus der Krise kommen.

Und vor Kurzem sagte Scholz all jenen Bürgern, die sich angesichts drastisch steigender Preise Sorgen machen: "You'll never walk alone." Es war ein weiteres, riesengroßes Versprechen von Scholz.

Alle Maßnahmen ins Schaufenster

Auf den ersten Blick hat der Kanzler seine Zusage nun eingehalten. Nach mehr als 20-stündigen Verhandlungen einigte sich die Ampel am Wochenende auf ein umfangreiches Entlastungspaket. Es ist bereits das dritte in diesem Jahr. Auf 13 Seiten listen die Koalitionäre zahlreiche Maßnahmen auf, die das Leben in Krisenzeiten erleichtern sollen. Insgesamt, so die Regierung, umfasse das Paket beachtliche 65 Milliarden Euro – und damit doppelt so viel wie die ersten beiden Entlastungspakete.