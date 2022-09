Bundestagspräsidentin Bärbel Bas kritisiert Entlastungspakete der Ampelkoalition

Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang stellte am Samstag eine weitere Entlastung in der Energiekrise in Aussicht. "Wir haben für den Herbst und Winter eine gute Grundlage geschaffen. Aber die Energiekrise, in die uns der Angriffskrieg auf die Ukraine gestürzt hat, wird nicht in drei, fünf oder acht Monaten enden", sagt sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir haben mit den bisherigen drei Entlastungspaketen gezeigt: Wir lassen niemanden allein. Daran wird sich nichts ändern."