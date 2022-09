Christian Lindner: Bekenntnis zur Schuldenbremse wackelt – seine Geheimoperation

Mit den Prioritäten in der Politik ist es immer so eine Sache. Einerseits dienen sie als eingeschlagene Pflöcke – wenn ein Politiker sagt, wofür er steht, leuchtet das den meisten Wählern ein. Problematisch wird es, wenn man diesen Pflock wieder herausziehen möchte – und für etwas anderes stehen will. Darum bemüht sich in diesen Tagen der Bundesfinanzminister.