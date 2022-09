Christian Lindner: Schuldenbremse könnte im Notfall ausgesetzt werden

Was Lindner daran besonders wichtig ist: Trotz neuer Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg, trotz Energiekrise, hoher Preise und Entlastungspaketen soll der Bund nicht mehr Schulden machen, als das Grundgesetz erlaubt. Die Schuldenbremse, so betont es Lindner seit Monaten, müsse unbedingt eingehalten werden.

Lindner: Behalte mir Ultima Ratio vor

Nun hat er allerdings in einem Interview eine Ausnahme eingeräumt. In einer Notsituation könnte es unvermeidlich sein: "Wenn die Lage es erforderlich macht und die Verfassung es erlaubt, dann behalte ich mir diese Ultima Ratio vor", sagte der FDP-Chef der "Süddeutschen Zeitung".

In den vergangenen drei Jahren hatte der Bundestag wegen der Corona-Krise eine Ausnahmeregel der Schuldenbremse in Kraft gesetzt. Die Folge: 130,5 Milliarden Euro neue Kredite im Jahr 2020; 215,4 Milliarden Euro im Jahr 2021 und bis zu 138,9 Milliarden Euro neue Schulden in diesem Jahr.