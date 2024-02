Aktualisiert am 11.02.2024 - 10:21 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

So sah Sahra Wagenknecht mit 25 Jahren aus

Widerspruch ist quasi das politische Markenzeichen von Sahra Wagenknecht. In der Flüchtlingspolitik sprach sich die Linken-Politikerin zum Beispiel gegen die Forderung nach offenen Grenzen aus – und verschärfte damit die Spaltung in ihrer Partei. Auch in der Corona-Krise und zuletzt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine fiel Wagenknecht mit eher rechten Positionen auf. Inzwischen macht sie von sich reden, da sie womöglich plant, eine eigene Partei zu gründen.