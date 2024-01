Aktualisiert am 22.01.2024 - 17:20 Uhr

Das Deutschlandticket wird in diesem Jahr nach den Worten von Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies voraussichtlich weiter 49 Euro im Monat kosten. "Wir sind uns als Länder einig, dass wir in diesem Jahr keine Preissteigerung beim Deutschlandticket brauchen", sagte der SPD-Politiker am Montag nach Beratungen der Verkehrsminister der Länder. Auf Grundlage der vorliegenden Daten brauche man für 2024 keine Preiserhöhung, denn die Finanzierung sei auskömmlich, betonte der Minister.