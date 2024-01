Ein AfD-naher Aktivist forderte von Frauen die Zwangsabgabe von Eizellen. Eine Idee, die an nationalsozialistische "Rassenideologie" erinnert. Pikant: Der Mann hat Verbindungen zum AfD-Spitzenkandidaten.

Frauen zur Abgabe von Eizellen verpflichten, damit die Bevölkerung wächst? Diese Idee kam Erik Ahrens. Der AfD-nahe Aktivist der rechtsextremen "Identitären Bewegung" postete dazu im Juni 2023 auf der Plattform X (vormals Twitter): "Junge Männer sollten gemustert und ein Jahr lang zum Wehrdienst verpflichtet werden, um je nach Eignung das Land mit ihrem Leben zu verteidigen." In ähnlicher Manier "könnten junge Frauen gemustert und bei Eignung zur Abgabe von Eizellen verpflichtet werden, um die Demografie zu stabilisieren".

Seine Forderung sei angeblich mit dem Grundsatz "Mein Körper gehört mir" vereinbar – einer feministischen Forderung, die meist beim Recht auf Schwangerschaftsabbrüche verwendet wird. Seine Begründung dafür: Die Person gehöre schließlich einem Staat an und habe damit die Pflicht, dem Staat "mit seinem Eigentum zu dienen – dies umfasst auch den Leib, etwa im Kriegsfall".

Ahrens' Idee basiert auf der menschenverachtenden "Rassenhygiene", wie sie die Nationalsozialisten propagierten und verbrecherisch umsetzten. Um sogenannte Erbkranke – etwa Menschen mit physischen oder psychischen Behinderungen – an der Fortpflanzung zu hindern, wurden sie aufgrund des "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" von 1933 zwangssterilisiert. Parallel sollte im Zuge einer "positiven Eugenik" die Geburtenrate von als "erbgesund" Angesehenen gesteigert werden. Der Begriff der Eugenik beschreibt die Lehre der vermeintlich guten Erbanlagen.

"Wir haben jetzt in den letzten drei Monaten einige TikToks veröffentlicht", sagt er in einem Vortrag über die Videos für Krah, "und machen das auch weiter." Die Website seines Unternehmens wirbt mit weiteren von Krahs Videos. Ein anderes Unternehmen von Ahrens vertonte Krahs Buch in einer Zusammenfassung – das Audio ist mit Verweis auf das Unternehmen wiederum auf Krahs Website eingebunden.