CSU-Chef Markus Söder hat kein Verständnis für die aktuellen Streiks bei der Deutschen Bahn. "Wir haben echte Probleme mit diesem Lokführerstreik", sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München . Wegen des andauernden Streiks hatte die Sitzung als Videoschalte stattfinden müssen.

Söder: "Lokführergewerkschaft nutzen manche Schlupflöcher"

Zwar sei er generell der Meinung, dass das Tarifrecht ein sehr hohes Gut in Deutschland sei, das man eigentlich von Seiten der Politik nicht antasten sollte. "Man hat schon allerdings das Gefühl, dass die Lokführergewerkschaft an die Grenzen dessen geht, was auch eine Akzeptanz in Deutschland betrifft und auch das Ausnutzen mancher Schlupflöcher", sagte Söder. "Ich finde es einfach ein unglückliches Signal, wie das Ganze stattfindet."