Die bereits im vergangenen Sommer angekündigte bundesweite Anlaufstelle für bedrohte Kommunalpolitiker soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 an den Start gehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) übergab dem Deutschen Forum für Kriminalprävention (DFK) am Freitag in Berlin einen Förderbescheid in Höhe von bis zu einer Million Euro. Die neue Stelle soll beraten und dazu beitragen, die Kommunikation zwischen Sicherheitsbehörden, Justiz und Verwaltung zu verbessern.