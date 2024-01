Der Gründer der Querdenken-Bewegung Michael Ballweg soll tausende Mitstreiter um ihr Geld betrogen haben. Dafür wird ihm nun der Prozess gemacht. In Haft muss er aber noch nicht.

Querdenken-Gründer Michael Ballweg muss wegen versuchten Betrugs vor Gericht. Das teilte das baden-württembergische Oberlandesgericht (OLG) in Stuttgart am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft wirft Ballweg vor, unter falschen Vorgaben Spenden für seine Bewegung gesammelt zu haben.

Demnach sind auf Ballwegs Bankkonto Spendengelder im Wert von 1,2 Millionen für die von ihm gegründete Querdenker-Gruppe "Stuttgart 711" eingegangen. Allerdings, so die Anklage, habe er davon nur 844.000 Euro in die Aktivitäten der Gruppe gesteckt. Den Rest habe er für sich selbst behalten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: besonders schwerer versuchter Betrug in 9.450 Fällen.