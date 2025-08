Der Geograph Bastian Heider und sein Forscherteam von der Universität Hannover haben den Zusammenhang zwischen ländlichen Wohnregionen, gefühlter Zurückweisung und frustrierter Wahlentscheidung nun anhand von Wahldaten näher untersucht. "Antidemokratische Wahlerfolge im ungleichen Deutschland. Demokratiestützende Aspekte der Daseinsvorsorge", lautet der Titel der Studie im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Das Fazit: "Unterschiede in der Zustimmung für populistische und autoritäre Parteien zeigen sich nicht nur aus individueller, sozioökonomischer Perspektive, sondern werden auch in räumlicher Perspektive sichtbar."

Kein einfacher Ost-West-Gegensatz

Die Ergebnisse sind eindeutig: "Mit großem Abstand am erfolgreichsten ist der Rechtspopulismus in den strukturschwachen ländlich geprägten Räumen Ostdeutschlands. Trotz einiger Aufholerfolge, etwa in der Einkommensentwicklung, ist der Stimmenzuwachs für Rechtsaußen hier ungebremst", notieren Heider und sein Forscherteam. Doch gibt es auch im Westen solche Regionen: Kaiserslautern und Gelsenkirchen etwa, in beiden Regionen erzielte die AfD ihre besten Ergebnisse im alten Bundesgebiet.