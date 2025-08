Überraschung im Spionage-Prozess Plötzlich wendet sich seine Komplizin gegen ihn

Aktualisiert am 05.08.2025 - 22:33 Uhr

Jian G. vor Gericht in Dresden: Dem Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Maximilian Krah wird vorgeworfen, chinesischer Agent zu sein. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa)

Der eine schweigt grimmig, die andere scheint zur Kooperation bereit: Zum Auftakt des großen Spionage-Prozesses in Dresden verfolgen die Angeklagten unterschiedliche Strategien.

Es sind zwei ungleiche Angeklagte, die am Dienstagmorgen in Handschellen in den Verhandlungssaal in Dresden geführt werden: Der 44-Jährige Jian G., in beige-braunem Vlies-Pulli, trägt seine Unterlagen für den Prozess in einer bunten DM-Tasche mit sich. Sein Blick bleibt den ganzen Tag über grimmig, die Schultern krumm, die Stirn oft gerunzelt, das Kinn nach vorne geschoben. Trotzig wirkt er – und schweigen will er, das kündigt sein Anwalt gleich zu Anfang an. Nur sein Verteidiger soll für ihn sprechen.

Wenige Schritte von ihm entfernt sitzt Yaqi X. Sie trägt eine weiße, leicht transparente Bluse, unter der sich ihre Schultern abzeichnen. Schmal ist sie, zerbrechlich wirkt sie – oder will so wirken. Und im Gegensatz zu G. will sie reden, zu den Vorwürfen gegen sie Stellung beziehen. Eine Dolmetscherin übersetzt für sie ins und aus dem Chinesischen. Manchmal schlägt X. schnell mit den Wimpern, während sie der Übersetzung lauscht, als würde sie sie nicht verstehen. Manchmal schüttelt sie leicht den Kopf, wenn sie mit leiser Stimme auf chiensisch antwortet und legt die Hand an die Stirn – als suche sie verzweifelt nach der richtigen Antwort.

Jian G. und Yaqi X. wird Spionage im Auftrag Chinas vorgeworfen. Oder: "geheimdienstliche Agententätigkeit für eine fremde Macht", wie es im Juristendeutsch heißt. Die beiden sollen über Jahre viele und viele sensible Informationen gesammelt haben zur Weiterleitung an einen chinesischen Geheimdienst – und Jian G. soll sie auch weitergegeben haben. Informationen, die aus Sicht des Generalbundesanwalts taugen, die Sicherheit Deutschlands zu gefährden.

"Wir würden ihnen gerne glauben, aber es fällt mir schwer"

Jian G. ist in China geboren, inzwischen aber deutscher Staatsbürger. Seit 2002 schon soll er in Deutschland für einen chinesischen Geheimdienst arbeiten, wirft ihm die Anklage vor. Die gegen ihn in der elfseitigen Anklageschrift angeführten Beweise der Ermittler stammen aber alle aus der Zeit ab 2019. Von 2019 bis zu seiner Festnahme 2024 war G. im EU-Parlament für den AfD-Politiker Maximilian Krah als Assistent tätig. Zuvor war G. bis zu seinem Austritt 2015 mehrere Jahre SPD-Mitglied. Dort war er laut SPD weder Funktionär noch Angestellter.

Yaqi X. hingegen ist chinesische Staatsbürgerin. Sie wurde in Peking geboren, hat in China Handelswissenschaften studiert. In dieser Zeit sei sie in die Kommunistische Partei Chinas eingetreten, gibt sie an. 2015 sei sie zum Studium nach Deutschland gekommen.