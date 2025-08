Im neuesten Forsa-Trendbarometer verliert die Union weiter an Boden und steht mit der AfD gleichauf bei 25 Prozent. Kanzler Merz' Zustimmungswerte sinken leicht.

Die SPD bleibt stabil bei 13 Prozent, die Grünen und die Linke verharren jeweils bei 12 Prozent. Die FDP hält sich wie in der Vorwoche bei 3 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) legt einen Prozentpunkt zu und erreicht 4 Prozent. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würden FDP und BSW damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.