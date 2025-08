Unmut in Brüssel über Klingbeil

Aktualisiert am 05.08.2025 - 15:41 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Lars Klingbeil ist Bundesminister der Finanzen: In den USA traf er seinen Amtskollegen. (Quelle: Thomas Koehler/imago)

Bundesfinanzminister Klingbeil hat sich mit seinen Äußerungen zum Zoll-Deal offenbar nicht besonders beliebt in Brüssel gemacht. Dort hält man mit Ärger über deutschen Minister nicht hinterm Berg.

Klingbeil hatte sich bei einem Besuch in Washington mit Blick auf die Zollverhandlungen der EU mit den USA enttäuscht gezeigt. "Ich finde, wir waren zu schwach. Wir können auch nicht mit dem Ergebnis zufrieden sein, das erzielt wurde", sagte er. Man müsse sich überlegen, was eigentlich das Ergebnis der Debatten der vergangenen Wochen war. Die Kommission sagte, die EU-Staaten – inklusive Deutschland – hätten betont, dass nur eine Verhandlungslösung Stabilität gewährleisten könne.

Kritik an Zoll-Deal mit Trump

Die Kommission konkretisierte auf Nachfrage nicht, welche Aussagen sie genau überrascht hätten. Es habe Kommentare in Medienberichten gegeben, in denen einige Ansichten geäußert worden seien, die nicht mit den Gesprächen übereinstimmten, die die Kommission in den vergangenen Wochen und Monaten mit Deutschland geführt habe. Die Brüsseler Behörde hat stellvertretend für die EU die Verhandlungen im Zollkonflikt mit Washington geführt.