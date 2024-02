Aktualisiert am 01.02.2024 - 10:28 Uhr

Der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Hünich fällt in Brandenburg beim Stammtisch des Ortsvereins mit verfassungsfeindlichen Parolen auf. "Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen", sagte Hünich, "Wir brauchen keine Parteien, die von dem Staat bezahlt werden, den sie eigentlich kontrollieren und lenken sollen." Von den Anwesenden gab es dafür lauten Beifall.

Nun könnte diese Aussage verfassungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Denn gefilmt hat das Ganze das ZDF für das Format "Länderspiegel", der am 27. Januar ausgestrahlt wurde. Hünichs Rede war anschließend auch im Potsdamer Innenausschuss am Mittwoch ein großes Thema, berichtet "Bild".

Verstoß gegen die Verfassung

Parteikollegin Lena Kotré soll noch versucht haben, Hünichs Worte abzuschwächen. Hünich sei, so berichtet "Bild", für "mehr Demokratie". Denn laut Wikipedia würden Abgeordnete in einem Parteienstaat lediglich über bereits entschiedene Beschlüsse abstimmen.

"So naiv und infantil sind Menschen nicht"

Der Brandenburger Verfassungsschutz-Chef Jörg Müller soll noch während der Sitzung im Innenausschuss gesagt haben, das Video "ist eingeflossen in die Bewertung zur Einstufung der AfD", so "Bild". Die Äußerung zur "Abschaffung des Parteienstaates" würde als Verstoß gegen die Verfassung bewertet. Die Brandenburger AfD ist derzeit als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft, eine Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall wie die AfD-Landesverbände in Thüringen und Sachsen ist möglich.