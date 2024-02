Aktualisiert am 08.02.2024 - 10:00 Uhr

Am 1. September wählt Thüringen einen neuen Landtag. Die AfD liegt in Umfragen klar vorne – und die anderen Parteien fragen sich, wie sie die Rechtsradikalen am Regieren hindern können. Besonders die CDU um Landeschef Mario Voigt steht dabei im Fokus, schließlich hat sie im Thüringer Landtag gemeinsam mit der AfD Steuersenkungen beschlossen.