Vor vier Jahren erschoss ein Rassist in Hanau neun Menschen. Was muss aus dem Rechtsterror folgen? Die SPD-Vizechefin Serpil Midyatli und die Grünen-Vizechefin Pegah Edalatian machen einen Vorschlag.

Zum vierten Mal jährt sich heute der terroristische Anschlag von Hanau, bei dem Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov aus rassistischen Motiven ermordet wurden. Wir gedenken unserer Mitbürger, die aus ihrem Leben, ihren Familien und unserer Gesellschaft brutal herausgerissen wurden.

Der heutige Tag muss uns eine Warnung sein, wozu Hass und Hetze führen können. Eine Warnung davor, dass Rassismus und die Verbreitung von Desinformation über Menschen mit Migrationshintergrund unsere Demokratie und ihre Bürger gefährden.

Menschen mit Migrationshintergrund wissen ganz genau, wie sie sich am 19. Februar 2020 und in den folgenden Wochen gefühlt haben. Sie haben ein Recht auf ein Leben in Sicherheit. Dafür braucht es eine positive Vision unserer Einwanderungsgesellschaft, die nicht spaltet, sondern Probleme konstruktiv und gemeinsam löst. Es braucht ein neues deutsches Wir.

Deutschland ist ein Einwanderungsland

In der öffentlichen Debatte sind Menschen mit Migrationshintergrund, die hier seit Jahrzehnten leben, und ihre Lebensrealitäten noch immer unterrepräsentiert. Und zu häufig fokussiert sich die Debatte einseitig auf gesellschaftliche Konflikte. Oft lässt sich beobachten, dass den wenigen gezeigten positiven Beispielen massive rassistische Diskurse von rechts außen gegenüberstehen. Diese münden im Extremfall in Gewalt und Fantasien über Deportationen.

Nicht erst seit der Correctiv-Recherche ist bekannt: Was AfD und Co. wollen, ist die gewaltvolle Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland, auch solche mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Die Autorinnen Serpil Midyatli ist seit 2019 Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein und stellvertretende Bundesvorsitzende. Pegah Edalatian ist seit 2022 stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen und die erste vielfaltspolitische Sprecherin der Partei.

Der breite Aufstand der Gesellschaft gegen Rechtsextremismus in den letzten Wochen im ganzen Land ist ein wichtiges Zeichen. Ein Zeichen für gesellschaftliches Miteinander statt Spaltung. Wir wollen diesen Impuls aufnehmen und eine positive Vision einer Gesellschaft der vielen in den Vordergrund stellen, die Pluralität nicht nur aushält, sondern aktiv gestaltet.

Denn Einwanderung hat den Wohlstand unseres Landes gesichert und das Gesicht dieser Bundesrepublik verändert. Gut jede vierte in Deutschland lebende Person hat einen Migrationshintergrund. Zwei Millionen Menschen, die seit 2015 zu uns gekommen sind, haben in Deutschland Jobs gefunden. 22 Prozent der Start-up-Gründer in Deutschland haben einen Migrationshintergrund und tragen damit zu unserem Erfolg und unserem internationalen Ruf als Innovationsstandort bei. Diese gesellschaftliche Realität wird von einer Mehrheit der deutschen Gesellschaft begrüßt.

Alle demokratischen Parteien sind jetzt in der Pflicht, die Haltung der Mehrheit im Land aufzunehmen. Das heißt auch, alle rechtsstaatlichen Hebel gegen Verfassungsfeinde in Bewegung zu setzen, wie die Prüfung des Verbots von erwiesen rechtsextremistischen Gruppierungen wie der Jungen Alternative und nahestehenden Organisationen. Zudem brauchen wir endlich ein Demokratiefördergesetz, um zivilgesellschaftliche Initiativen in ihrem Einsatz für die Demokratie und die offene Gesellschaft zu unterstützen.

Es ist genug Heimat für alle da

Neben dem aktiven Kampf gegen Verfassungsfeinde setzen wir uns für eine positive Erzählung der Einwanderungsgesellschaft ein. Denn sie ist eine Bereicherung in Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie ist die Folge von Millionen von zugewanderten Menschen, die in Deutschland ihre neue Heimat gefunden haben.

Das heißt nicht, dass es in der Einwanderungsgesellschaft keine Konflikte gibt. Aber wir müssen deutlich machen, dass eine vielfältige Gesellschaft durch ihre vielfältigen Perspektiven besser aufgestellt ist für die komplexen Probleme dieser Zeit – wenn sie Konflikte konstruktiv zu lösen lernt.

Dazu kommt, dass Menschen mit Migrationshintergrund mehr sind als ein ökonomischer Wert. Wir sind Nachbarinnen und Freunde, Vereinsmitglieder und Arbeitskolleginnen. Wir gestalten unser Land aktiv mit – in Vereinen, in unserer Nachbarschaft, auf der Arbeit, in Gewerkschaften oder in Parteien.