Bei den Grünen gibt es Unmut über den Regierungskompromiss zur Bezahlkarte, durch den künftig mehr Asylbewerber als zuvor einen Großteil ihrer Sozialleistungen als Guthaben statt per Barauszahlung bekommen können. "Die geplante Bezahlkarte verhindert Integration", sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete und Kommunalexpertin Karoline Otte t-online. "Das schadet uns allen, insbesondere auch den Städten und Gemeinden. Die Bezahlkarte spielt Rechtsextremen damit in die Hände."

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete und Migrationsexperte Julian Pahlke kritisierte die Bezahlkarte ebenfalls grundsätzlich. "Ich sorge mich vor einer diskriminierenden Wirkung der Bezahlkarte", sagte Pahlke t-online. "Ich befürchte, dass sich die Bundesländer damit ein System schaffen, das Menschen an der schnellen Integration hindert." Wenn es Menschen erschwert werde, "ihr Geld auf regulären Wegen zu verwalten, profitiert am Ende womöglich noch eine Schattenwirtschaft", sagte der Grünen-Politiker. "Das kann nicht das Interesse sein."

Bundestag muss zustimmen

Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hatten sich am Donnerstag darauf geeinigt, die Bezahlkarte wie von den Ländern gewünscht in einer bundesgesetzlichen Regelung festzuschreiben. Teil des Kompromisses ist es nach t-online-Informationen, dass künftig auch solche Asylbewerber zur Nutzung einer Bezahlkarte verpflichtet werden können, die mehr als 36 Monate in Deutschland leben und sogenannte Analogleistungen in Höhe der Sozialhilfesätze beziehen.