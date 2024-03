Aktualisiert am 01.03.2024 - 07:10 Uhr

Aktualisiert am 01.03.2024 - 07:10 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Bundesländer wollen Asylbewerbern Guthaben statt Bargeld zur Verfügung stellen. Die Ampel hat sich nach Streit nun darauf geeinigt, das in einem Gesetz festzuhalten.

Die Bundesregierung hat sich nach t-online-Informationen darauf geeinigt, ein Bundesgesetz zur Bezahlkarte für Asylbewerber in den Bundestag einzubringen. Zuvor berichteten "Bild" und "Table.Media" über den Kompromiss. Es soll den Ländern nun möglich sein, mehr Asylbewerbern als zuvor einen großen Teil der ihnen zustehenden Sozialleistungen als Guthaben statt per Barauszahlung zu zahlen.

Bezahlkarte als Option

Den Streit mussten am Schluss das Bundeskanzleramt und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) selbst auflösen. Der gefundene Kompromiss besteht nach t-online-Informationen nun darin, dass die Bezahlkarte bundesgesetzlich im Asylbewerberleistungsgesetz explizit als eine Option genannt wird. Die entsprechende Formulierungshilfe aus dem Bundesarbeitsministerium sieht damit vor, dass sich die Bundesländer auch entscheiden können, keine Bezahlkarte einzuführen, sondern weiterhin Geld- oder Sachleistungen auszuzahlen.

Der Kreis der potenziellen Bezahlkartennutzer soll t-online-Informationen zufolge erweitert werden. Künftig sollen auch jene Asylbewerber eine Karte bekommen können, die mehr als 36 Monate in Deutschland sind und damit sogenannte Analogleistungen in Höhe der regulären Sozialhilfe beziehen.

Grüne: Werden wir prüfen

Audretsch sagte: "Rechtssicherheit zu schaffen ist das eine, Bezahlkarten dürfen aber nicht dazu führen, dass Menschen davon abgehalten werden, sich in Deutschland zu integrieren und Teil unserer Gesellschaft zu werden, gerade wenn sie dauerhaft hier leben." Und der Grünen-Politiker betonte: "In Hannover, Hamburg oder Bayern sind Bezahlkarten bereits in der Umsetzung. Die rechtlichen Möglichkeiten dafür bestehen."