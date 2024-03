Nach den ersten Untersuchungen ist ein "individueller Anwendungsfehler" verantwortlich dafür, dass das Gespräch hochrangiger Bundeswehr-Offiziere über das Waffensystem Taurus abgehört werden konnte. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag in Berlin. Der Fehler gehe auf den Teilnehmer zurück, der von Singapur aus an dem Gespräch teilgenommen hat. Dass ein russischer Spion sich in das Gespräch eingewählt haben könnte, schloss Pistorius aus. Mehr zu der Abhöraffäre lesen Sie hier.