Aktualisiert am 10.03.2024 - 09:16 Uhr

Aktualisiert am 10.03.2024 - 09:16 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Mitgliedstaaten des Bündnisses haben sich dazu verpflichtet, jedes Jahr zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Deutschland erreichte das Ziel in diesem Jahr zum ersten Mal. Grund ist unter anderem das groß angelegte Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro.

Bleibt 2026 kein Geld für Investitionen?

Für 2025 sieht es allerdings anders aus. Christian Lindners Sparkurs könnte das Erreichen der zwei Prozent laut dem Bericht in weite Ferne rücken. 52 Milliarden Euro sind für die deutsche Verteidigung vorgesehen – 20 Milliarden davon aus dem Sondervermögen. Allerdings müsste der Etat laut "Bild"-Recherchen um 4,5 bis 6 Milliarden Euro steigen, damit die Bundeswehr die Grenze auch im kommenden Jahr erreicht.

Pistorius verhandelt mit Lindner

Pistorius habe laut "Bild" bereits Finanzminister Lindner kontaktiert, um in Verhandlungen zu treten. Bundeskanzler Olaf Scholz wolle am zwei-Prozent-Ziel festhalten und lehne den Vorschlag Lindners, im Sozialen zu kürzen, ab. SPD-Haushaltsexperte Andreas Schwarz sagte dem Medium: "Deutschland steht bei seinen Nato-Verbündeten im Wort. Dafür muss der Verteidigungsetat ab 2025 um einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag steigen. Eine Kürzung in Sozialbereich als Gegenfinanzierung wird es mit der SPD nicht geben. Wir werden niemals soziale gegen militärische Sicherheit ausspielen."