Der amtierende Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder), René Wilke, soll Brandenburgs neuer Innenminister werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus SPD-Parteikreisen. Der parteilose Wilke soll damit die Nachfolge von Katrin Lange (SPD) antreten, die am Freitag zurückgetreten war. Zuvor hatten das Portal "The Pioneer" und der "Tagesspiegel" berichtet.

Ex-Ministerin Lange war am Freitag wegen des Streits um die Entlassung des brandenburgischen Verfassungsschutzchefs zurückgetreten. Die 53-Jährige, die seit rund fünf Monaten im Amt war, war in den eigenen Reihen massiv in die Kritik geraten. Ausgelöst hatte die Querelen die Mitte April erfolgte Einstufung der Landes-AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung.