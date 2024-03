Aktualisiert am 12.03.2024 - 17:02 Uhr

In einem neuen Positionspapier fordern die Grünen eine schlankere Verwaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und äußern Kritik an der ARD.

Der Grünen-Bundesvorstand hat Vorschläge für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gemacht und dabei auch eine schlankere Verwaltung angemahnt. "Ein qualitativ hochwertiges Programm ist personal- und kostenintensiv. Dabei ist nachhaltiges Wirtschaften essenziell. Das Ziel ist klar: mehr Redaktion, weniger Verwaltung", heißt es in dem am Montag beschlossenen Papier.

Insbesondere in der Verwaltung brauche es zeitgemäße und effiziente Strukturen, eine Bündelung von Ressourcen und einen "konsequenten" Abbau von bürokratischen und innovationshemmenden Doppelstrukturen. Über die Reformvorschläge der Grünen hatte zuerst der "Tagesspiegel" berichtet. Das Papier lag am Dienstag auch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.