Das Parlamentarische Kontrollgremium erwarte von der Bundesregierung, "aufkommende Sachverhalte proaktiv und entschlossen zu bearbeiten und für die Einordnung ins Gesamtgeschehen auch eine gesamtgesellschaftliche Perspektive einzunehmen", heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten öffentlichen Unterrichtung des Gremiums, das in der Regel geheim tagt.