Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit Blick auf Gefahren für die Demokratie um Zuversicht geworben. "Das ist eigentlich die wirkliche Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir zuversichtlich sein müssen, wenn wir ein gutes Miteinander haben wollen", sagte Scholz am Montag auf einer Podiumsdiskussion der Bertelsmann-Stiftung in Berlin . Anlass der Veranstaltung waren zuvor veröffentlichte Studienergebnisse der Stiftung über die weltweite Zunahme von autoritären Staaten.

Scholz will Technologieoffensive für Wirtschaft und Umwelt

Die AfD stand zum Jahreswechsel in vielen Umfragen bei mehr als 20 Prozent. Nach dem Bekanntwerden eines Treffens von Rechtsextremisten in Potsdam, auf dem sich auch AfD-Funktionäre über Pläne zur Abschiebung von "nicht assimilierten Deutschen" in "Musterstaaten" austauschten, gingen deutschlandweit Hunderttausende Menschen auf die Straße. Mehr dazu lesen Sie hier.