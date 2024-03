Sind die Sicherungssysteme am Kipppunkt?

Indirekte Unterstützung erhielt Amthor hingegen von der Unternehmerin Marie-Christine Ostermann. Die Präsidentin des Verbandes "Die Familienunternehmer" leitet den Lebensmittelgroßhändlers Rullko Großeinkauf GmbH & Co. KG und mahnte in der Diskussion Zielgenauigkeit bei den sozialen Maßnahmen an.

Die Sicherungssysteme steuerten in puncto Finanzierbarkeit ohne Reform bis spätestens 2030 auf einen Kipppunkt zu. Man müsse sich zudem die Frage stellen, was für die Arbeitnehmer, die das zu verteilende Geld erwirtschaften müssten, an Belastung überhaupt zumutbar sei, so Ostermann.