Lindner will Millionen Bürger entlasten

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) möchte Millionen von Steuerzahlern noch in diesem Jahr entlasten. Hintergrund dieser Ankündigung ist vor allem die hohe Inflationserwartung, wegen der das Bürgergeld zum 1. Januar bereits "massiv und überproportional" angehoben wurde. Dies sollte nun auch rückwirkend zu einer Anhebung des Grundfreibetrags in der Lohn- und Einkommensteuer führen, so Lindner zur Deutschen Presse-Agentur.