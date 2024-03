Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland eine Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen im Bahnbetrieb in Aussicht gestellt. "An den Bahnhöfen werden ja Kontrollen von Bahn-Sicherheitspersonal und Bundespolizei durchgeführt. Sollten verstärkte Maßnahmen erforderlich sein, werden sie ergriffen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Was nicht möglich ist, ist eine Infrastruktur wie die der Bahn lückenlos an jeder Stelle zu überwachen. Deswegen ist entsprechende Sicherungstechnik im Einsatz."