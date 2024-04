Monatelang war unklar, was ihr fehlte. Nun hat Grünen-Politikerin Ekin Deligöz Gewissheit. Ihre Diagnose macht sie in einem Interview öffentlich.

Die Grünen-Politikerin Ekin Deligöz hat öffentlich über ihre Erkrankung gesprochen – und Kritik am Gesundheitssystem geübt. Sie leide an der sehr seltenen Autoimmunerkrankung Polymyositis, sagte die Staatssekretärin im Gesundheitsministerium dem "Tagesspiegel". Weltweit litten weniger als 500 Menschen an der Krankheit.