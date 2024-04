Aktualisiert am 02.04.2024 - 10:55 Uhr

Aktualisiert am 02.04.2024 - 10:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

So will die FDP die Wirtschaft umkrempeln

Die FDP will eine Wirtschaftswende. Das geht aus einem nun öffentlich gewordenen Entwurf hervor. Darin fordert die Partei Änderungen in zahlreichen Gebieten. Ein Überblick.

Die FDP ist unzufrieden mit der aktuellen Wirtschaftspolitik und will Veränderungen. Und die fordert sie in einem 14 Seiten langen Entwurf eines Leitantrags des FDP-Bundesvorstands. Darin heißt es, "Deutschland braucht die Wirtschaftswende", wie der "Spiegel" berichtet. Die FDP macht darin Vorschläge in den Bereichen Wachstum, Steuern, Bürokratieabbau, Energie, Europapolitik, Digitales, Bildung, Fachkräftemangel und Verteidigung.