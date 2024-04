Die FDP-Spitzenkandidatin für den Europawahlkampf, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat verärgert auf einen Brief des Grünen-Europaabgeordneten Daniel Freund reagiert, der sie aufgefordert hatte, all ihre Treffen mit Interessenvertretern öffentlich machen. "Ich finde es befremdlich, dass mich ein Abgeordneter einer anderen Partei dazu auffordern will, meine Treffen offenzulegen", sagte sie t-online am Dienstag.

"Dass es sich hier um kein ernstes Anliegen, sondern um eine PR-Show für den eigenen Wahlkampf von Herrn Freund handelt, zeigt die Tatsache, dass er den Brief zuerst an die Presse und erst dann an mich schickt", so Strack-Zimmermann weiter. Auf diese Weise sei es für sie nicht möglich gewesen, auf den Brief vor der Veröffentlichung zu reagieren. "Ich mache meine Arbeit seit jeher transparent und werde das auch in Zukunft tun. Ohne PR-Briefe der Grünen."