Sein Großvater hat die deutsche Politik lange geprägt. Nun strebt Helmut Kohls Enkel Johannes Volkmann ein hohes Amt in der CDU an.

Der Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU), Johannes Volkmann, bewirbt sich um einen Sitz im CDU-Bundesvorstand. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag nominierte die CDU-Jugendorganisation Junge Union Volkmann bereits am Mittwoch für einen Posten in dem Gremium. Die Wahlen des Bundesvorstands stehen beim CDU-Parteitag im Mai an.