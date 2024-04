Was relativ sicher ist: Ab Mai können Versicherte mit dem neuen Online-Klinik-Atlas recherchieren können, welcher Eingriff in ihrer jeweiligen Region in welcher Klinik wie häufig vorgenommen wird. Ein erster Erfolg für den Gesundheitsminister. Das interaktive Portal soll dann Informationen zu allen rund 1.700 deutschen Kliniken geben. Das entsprechende Gesetz hatte im vergangenen Monat den Bundestag passiert.

Ab Herbst soll Umbau der Krankenhäuser beginnen

Ab Herbst werde es eine "starke Dynamik" geben, sagte Lauterbach am Donnerstag in Berlin . Der Gesundheitsminister äußerte sich zum Auftakt einer Reihe von Gesprächen zu der geplanten Reform mit kommunalen Spitzenverbänden, Selbstverwaltung und Ländern.

Noch in diesem Jahr bekommen die Länder laut Lauterbach ein neues Instrument für die Krankenhausplanung. Abgeschätzt werden sollen beispielsweise die Folgen, wenn an bestimmten Häuser einzelne Leistungsangebote gestrichen werden. Dafür sei Deutschland in 84.000 Zellen je 1.000 Einwohner eingeteilt worden. Damit könne etwa geprüft werden, wie viele Häuser in einer Region Wirbelsäulenchirurgie anböten, wo das für die Sicherstellung der Versorgung nötig sei und wo der Wegfall dieses Angebots in vertretbarer Entfernung ausgeglichen werden könne.