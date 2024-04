AfD vs. Verfassungsschutz: Der Spitzenprovokateur vor Gericht

Die AfD steht in Münster wieder gegen den Verfassungsschutz vor Gericht. Dieses Mal sagt ihr Spitzenkandidat für die Europawahl aus.

Maximilian Krah ist krank, seine Nase ist rot, er hustet immer wieder laut. Und er fühlt sich "ausreichend missverstanden", wie er betont. Deswegen sitzt der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl am Donnerstagmorgen in der ersten Reihe in Sitzungssaal 1 des Oberverwaltungsgerichts in Münster und berichtet: von seinen slowakisch sprechenden Kindern, von seiner sorbisch sprechenden Mutter, von seinem chinesischstämmigen Mitarbeiter.

Im Verfahren gegen den Verfassungsschutz in Münster geht es für die AfD um viel. Vielleicht um alles. Es ist der vorläufige Höhepunkt eines jahrelangen Rechtsstreits der AfD gegen die Einstufung und Beobachtung durch den Verfassungsschutz als "rechtsextremistischer Verdachtsfall".

Zugleich will die Partei mit ihrem Widerstand verhindern, dass sie weiter nach oben gestuft wird, hinein in die Kategorie "gesichert rechtsextrem", und danach noch enger beobachtet wird. Die Vorbereitungen dazu laufen in der Behörde laut Medienberichten schon. Und im Bundestag wartet so mancher auf die Entscheidung aus Münster, um ein Verfahren anzustrengen, mit dem die AfD ganz verboten werden könnte.

Krah tritt als Vertreter des Bundesvorstands der AfD auf – und heute zugleich als Zeuge, der die Partei entlasten soll. Dabei gilt der Jurist aus Sachsen als einer der Radikalsten in der AfD. Er ist Vertreter des Höcke-Flügels, seine Verbindungen zur rechtsextremen Szene sind eng, in den sozialen Medien und bei Interviews äußert er sich so völkisch wie nur wenige seiner Kollegen.

Eine Art Provokateur vom Dienst, der fleißig daran arbeitet, Grenzen einzureißen, den Diskurs nach weit, weit rechts zu verschieben.

Das Volk ist das Problem

Der Verfassungsschutz zitiert vor Gericht in Münster und in seinen Schriftsätzen Krah und viele, viele andere Funktionäre. Vor allem zum Volksbegriff, den die AfD verwende, hat sie ihn am letzten Verfahrenstag Mitte März häufig angeführt – mit Zitaten, in denen Krah sich gegen illegale Einwanderung wende, gegen einen "Melting pot" in Deutschland, gegen die fortschreitende "Afrikanisierung" Deutschlands.

Es sind Belege für einen von drei großen Gründen, die der Verfassungsschutz für eine Beobachtung der AfD mit nachrichtendienstlichen Mitteln ins Feld führt: Die AfD unterscheide zwischen einem rechtlich definierten Staatsvolk und einem ethnischen deutschen Volk. Also: zwischen Deutschen ohne Migrationshintergrund und Deutschen mit Migrationshintergrund.

AfD-Funktionäre diskriminierten Letztere immer wieder, setzten sie pauschal herab – und behandelten sie so als "Bürger zweiter Klasse", wie Verfassungsschutz-Anwalt Wolfgang Roth ausführt. Ein Verstoß gegen das Grundgesetz, so Roth, das Gleichbehandlung und Menschenwürde garantiere und Diskriminierung aufgrund von Herkunft untersage.

"Das ist ein großer Popanz"

Krah, der gerne über Ethnien, Kultur und Gene spricht, in diesem Kontext vor Gericht zu bringen, scheint auf den ersten Blick für die AfD riskant. Doch Krah ist selbst Jurist, redegewandt und vehementen Widerspruch gewohnt. Vor seinem Einzug ins Europaparlament für die AfD übernahm er als Rechtsanwalt am liebsten hochbrisante Fälle mit eindeutiger politischer Ausrichtung – so verteidigte er einen Bischof wegen Holocaust-Leugnung oder Männer, die in Sachsen einen Flüchtling an einen Baum gefesselt hatten.

Krah also spricht über zwei seiner acht Kinder, die er in der Schule Slowakisch lernen lasse. Über seine Mutter, die Sorbisch spricht. Über seinen Mitarbeiter mit chinesischen Wurzeln, der in der AfD nie schlechte Erfahrungen gemacht habe. Über zwei seiner TikTok-Videos, die sich an Deutschtürken richteten und besonders erfolgreich gewesen seien. Die Botschaft ist klar: Er könne gar kein Rassist sein.