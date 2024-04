Hunderttausende haben das TV-Duell zwischen Björn Höcke und Mario Voigt verfolgt. Das Duell ist vorbei, die Debatten aber sind in vollem Gang. Niemand war näher dran als Jan Philipp Burgard, einer der beiden Moderatoren von Welt TV.

Wie geht man mit AfD-Größen im deutschen Fernsehen um? Wem bietet man eine Bühne, wen konfrontiert man besser? In der Debatte ging es um Europa, um Migration, um die Demokratie, um Hass, Hetze und sogar Hackfleisch. Welche Lehren aber zieht einer der Hauptprotagonisten aus dieser medialen Versuchsanordnung? Und was passierte, als die Kameras ausgingen? Ein Blick hinter die Kulissen eines denkwürdigen TV-Abends in Interview-Form.