Was das nationale Ziel angeht, den Ausstoß an Treibhausgasen um 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken, ist Deutschland zwar inzwischen auf Kurs. Daneben muss Deutschland aber auch einen Beitrag zur Erreichung der europäischen Klimaziele leisten - und da sieht es weniger gut aus. Das Umweltbundesamt geht in seinen jüngsten Berechnungen davon aus, dass die Bundesrepublik bis 2030 insgesamt 126 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente mehr ausstößt als erlaubt. Um die klimaschädliche Wirkung verschiedener Treibhausgase vergleichbar zu machen, werden sie in CO2-Äquivalente umgerechnet.