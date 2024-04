"Scheidungsurkunde" Söder vermutet Bruch der Ampel hinter neuem FDP-Papier Von t-online Aktualisiert am 21.04.2024 - 17:57 Uhr Lesedauer: 3 Min. Markus Söder: Der CSU-Chef vermutet in den neuen FDP-Plänen einen vorbereiteten Bruch in der Ampelkoalition. (Quelle: Peter Kneffel/dpa) Kopiert News folgen

Die FDP fordert schon länger eine Wirtschaftswende, nun will sie einen Zwölf-Punkte-Plan vorstellen. Darin sind auch erhebliche Einschnitte für die Bürger geplant.

Immer wieder kritisiert die FDP die aktuelle Wirtschaftssituation in Deutschland, nun hat die Partei offenbar einen Zwölf-Punkte-Plan erarbeitet, mit dem sie eine Wirtschaftswende voranbringen will. Dabei geht es unter anderem um härtere Strafen bei den Sozialleistungen und die Abschaffung der Rente mit 63, berichtet die "Bild". Auch der Deutschen Presse-Agentur liegt das Papier vor.

Bislang handelt es sich um einen Entwurf. Am Montag soll das Präsidium über die Beschlussvorlage beraten, um den Plan beim Parteitag am kommenden Wochenende einzubringen.

FDP setzt bei Sozialleistungen und Rente an

Vor allem bei den Sozialleistungen will die FDP ansetzen. So soll das Bürgergeld sofort um 30 Prozent gekürzt werden, wenn eine Arbeit grundlos abgelehnt wird. Doch dabei soll es nicht bleiben. Die FDP will den Spielraum für verschärfte Sanktionen ausnutzen, "bis hin zu einer vollständigen Streichung von Leistungen", zitiert die "Bild" aus dem Entwurf. Zudem will die FDP wohl Sozialleistungen für die nächsten drei Jahren einfrieren, es soll keine Erhöhung der Leistungen geben.

Auch bei der Rente will die FDP ansetzen. Die Rente mit 63 soll demnach abgeschafft werden, der Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung nach der Regelarbeitsgrenze soll ebenfalls entfallen. So sollen die Leute zum längeren Arbeiten im Alter angeregt werden. "Wer mit 72 noch arbeiten möchte, soll dies unter attraktiven Bedingungen auch machen können", heißt es in dem Papier.

Söder sieht Ampel vor Bruch

Darüber hinaus sollen laut "Bild"-Informationen Windräder und Solaranlagen nicht mehr staatlich gefördert und die EEG-Umlage abgeschafft werden. Auch das deutsche Lieferkettengesetz will die FDP wohl aussetzen.

Von Seiten der Union wird hinter dem Papier ein Bruch der Ampelkoalition vermutet. "Das ist nichts anderes als eine Scheidungsurkunde für die Ampel!", sagte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder der "Bild"-Zeitung. CDU-Generalsekretär Carsten Linnenmann sagte, das Papier lese sich wie "Lambsdorff 2.0.". 1982 hatte ein Strategiepapier des damaligen FDP-Wirtschaftsministers Otto Graf Lambsdorff den Bruch der Koalition mit der SPD eingeleitet. Linnemann ist der Meinung, in dem neuen Papier seien einige Punkte enthalten, die sich in einer schwarz-gelben Koalition umsetzen ließen.

Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Bundestag, Rolf Mützenich, hat die FDP-Pläne klar zurückgewiesen. "Die Vorschläge der FDP sind ein Überbleibsel aus der Mottenkiste und nicht auf der Höhe der Zeit", sagte Mützenich am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Mit wirtschaftspolitischer Kompetenz hat der Beitrag der FDP nichts zu tun, sondern mit weiteren Belastungen für die arbeitende Bevölkerung. Wir werden nichts machen, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwächt und den sozialen Gedanken des Grundgesetzes aushebelt."

"Dokument der sozialen Grausamkeit"

Der FDP-Vizechef Johannes Vogel mahnte am Sonntag mit Blick auf die Äußerungen Mützenichs, dass die "derzeitige Schwäche des Wirtschaftsstandortes" Deutschland auch den starken Sozialstaat hierzulande gefährde. "Alle Koalitionspartner müssen ein gemeinsames Interesse haben, die Wirtschaftswende hinzubekommen", sagte Vogel der dpa. Dazu gehöre es, Bürgerinnen und Bürger steuerlich zu entlasten, aber auch "Leistungsgerechtigkeit" beim Bezug von Grundsicherung herzustellen.