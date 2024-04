Dann wird der Angeklagte fast wütend: Er habe mit dem Nationalsozialismus "nichts, aber auch gar nichts am Hut". Nur bei ihm werde so genau auf Reden geschaut, sagt er, obwohl ja auch andere AfD-Politiker und auch ein Spiegel-Autor angezeigt worden seien. "Hundertschaften von Antifaschisten" analysierten seine Reden. Er solle verunsichert werden, ihm die Natürlichkeit der Rede genommen werden. "Das hemmt in der Rednerfähigkeit, wenn man immer überlegen muss, ob man was Strafbares sagt." Das Problem dürften nicht viele Politiker haben.

Den Satz "Alles für Deutschland" habe er am Ende seiner Rede gebraucht, wo er meist "einen Dreiklang als aufsteigende rhetorische Kaskade" nutze, meist vom kleinen Thüringen über Deutschland auf das "wahre" Europa kommend. In Sachsen-Anhalt habe er das örtliche Wahlkampfmotto "Alles für die Heimat" gesteigert.

Die, die seine Reden analysierten, seien keine "wirklichen Geschichtswissenschaftler", weil sie übersehen würden, dass genau so im 19. Jahrhundert formuliert worden sei. "Solche Forschungsinstitute brechen 1933 ab, das ist Kinderkram."

Zu Tweet an Elon Musk schweigt Höcke

Er will also nichts von den Verfahren gegen AfD-Politiker mitbekommen haben und er will von der Strafbarkeit nichts gewusst haben. Die Staatsanwaltschaft führt ein drittes Argument ein: Höcke habe in seinem Buch "Nie zweimal in denselben Fluss" davon gesprochen, dass die Grenze des Sagbaren immer wieder mit kleinen Vorstößen erweitert werden müsse. Dass der Kampf gegen Sprechverbote offensiv geführt werden müsse. Höcke argumentiert nun mit Meinungsumfragen, wonach Deutsche die Meinungsfreiheit gefährdet sehen. Das soll heißen: Es gehe nicht um den Wunsch, strafbare Formulierungen zu nutzen.

Die nächste Nachfrage der Ankläger geht fast unter: Staatsanwaltschaft Benedikt Bernzen spricht Höcke auf einen Austausch auf X mit Elon Musk an, dem Besitzer der früheren Plattform Twitter. Höcke hatte sich beklagt, dass ihm der Prozess gemacht wird, Musk hatte nachgefragt, wo das Problem sei. Und Höcke hatte von Strafvorschriften geschrieben, die darauf abzielten, "Deutschland daran zu hindern, sich selbst wiederzufinden". Es passt nicht zu seinem Narrativ an diesem Tag in Halle, dass er die Parole ja eigentlich gar nicht kenne. Aber Höcke will jetzt nicht beantworten, warum er die Formulierung genutzt und was er gemeint hat.