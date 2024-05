Wüst hatte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) einen Beitrag mit dem Titel "Das Herz der CDU schlägt in der Mitte" veröffentlicht. Vor dem bevorstehenden kleinen Parteitag der Christdemokraten plädierte Wüst in Zeiten des Populismus dafür, von Ex-Kanzlerin Angela Merkel zu lernen. Die Parteiführung und damit auch Merz wurden davon überrascht. "Ich werf hin. Ich hab die Schnauze voll. Sollen die doch ihren Scheiß alleine machen", wird Merz an dem Nachmittag der Veröffentlichung von seinem Umfeld zitiert. "Ich sag' gleich im Bundesvorstand, dass Wüst das machen soll. Soll der doch auch morgen die Rede halten. Das ist eine Schweinerei."