"Mindestlöhne sollten kein Wahlkampfthema sein", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr am Mittag vor Journalisten. "Wir sind in einer sozialen Marktwirtschaft und nicht in einer Planwirtschaft." Er sei sehr dafür, dass die Mindestlohnkommission bestimme, wie hoch das minimale Gehalt in Deutschland ausfalle. "Das Ganze sollte kein politischer Spielball sein."