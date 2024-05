Der Ausgangspunkt bei allem ist die Schuldenbremse. Sie steht in der Verfassung und damit an allererster Stelle. Wenn wir Ausgaben priorisieren, schaffen wir Spielräume für weitere sinnvolle Investitionen und Konjunkturimpulse. Die Belebung der Wirtschaft ist aber nicht nur eine Frage von mehr staatlichen Geldern. Es geht darum, Wachstum durch mehr wirtschaftliche Freiheit zu verstärken.

Nein, wir sind weit entfernt von einem Sparhaushalt. Für 2024 sind rund 90 Milliarden Euro mehr Ausgaben veranschlagt, als es die Vorgängerregierung in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen hatte. Es geht darum zu definieren, was eine notwendige Staatsaufgabe ist, und dann bei den Ausgaben zu priorisieren. Das hat die Politik unter der Vorgängerregierung in den letzten zehn Jahren verlernt. Es wurde der Eindruck vermittelt, Geld ist für alles da. Jetzt muss gelten: Wenn Geld für ein Vorhaben fehlt, muss an anderer Stelle gespart werden.

Der Bundeskanzler hat sich deutlich hinter den Finanzminister gestellt und wiederholt klargemacht, dass die Schuldenbremse gilt. Jetzt ist es die Aufgabe von Olaf Scholz , Robert Habeck und Christian Lindner , in den jeweils eigenen Reihen dafür zu sorgen, dass diese Vereinbarung auch so umgesetzt wird. Alle Minister haben im letzten Jahr im Übrigen gemeinsam den Finanzplan beschlossen.

Am Ende verhandelt und beschließt den Haushalt das Parlament, also Sie und Ihre Kollegen im Bundestag. Wo würden Sie den Rotstift ansetzen?

An drei zentralen Punkten lässt sich sehr viel Geld sparen. Erstens: Wir müssen die festen Vergütungen für das Einspeisen von erneuerbaren Energien abschaffen. Die von den Grünen konzipierte und unter der Regierung Merkel weitergeführte Förderung ist ineffizient, sie läuft aus dem Ruder und stellt ein zweistelliges Milliardenrisiko in der Etatverantwortung von Robert Habeck dar. Zweitens muss sich beim Bürgergeld etwas tun, weil dort die Kosten explodieren. Wir müssen über die Einhaltung des Lohnabstandsgebots, bessere Arbeitsanreize und effektivere Sanktionen sprechen.

Zudem müssen wir uns die Ausgaben für Außen- und Entwicklungspolitik anschauen. Alles, was nicht originär dem Wesenskern der Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen Deutschlands dient, muss auf den Prüfstand. Da geht es um ein Gestrüpp an internationaler Klimahilfe, das in den letzten Jahren gewuchert ist, bis hin zu Projekten wie etwa "Gendersensitiver Dorfentwicklung" in Bangladesch oder "Zivilgesellschaftliche Gendernetzwerke" in China. Ich vermisse hier jedwede Ziel- und Wirkorientierung.