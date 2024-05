Die umstrittene Gehaltsanhebung für eine enge Mitarbeiterin von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist nach Angaben der Staatskanzlei kein Einzelfall. In den vergangenen fünf Monaten seien mindestens zwei weitere Beschäftigte der Ministerien und der Staatskanzlei schneller als ursprünglich vorgesehen "in den Genuss einer Höherstufung gekommen", teilte eine Regierungssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die CDU legte unterdessen am Freitag ein Rechtsgutachten vor.