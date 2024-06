Stuttgart 21 wird wohl frühestens im Dezember 2026 in Betrieb gehen können. Das berichtet der Spiegel und beruft sich dabei auf mehrere am Projekt beteiligte Quellen im Bahn-Konzern. Der umstrittene Bahnhof sollte nach mehrmaligen Verschiebungen eigentlich 2025 in Betrieb gehen.