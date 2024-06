"Alle haben ein ungutes Gefühl"

Auch unter t-online-Lesern ist Göring-Eckardts Post umstritten. Frank Peters aus Kaarst hält ihn für problematisch: "Wir haben zur Zeit so viele Probleme 'von rechts', da muss nicht noch die Stimmung von so einer Aussage aufgeheizt werden." Die Situation sei gerade für Spieler mit Migrationshintergrund schon schwierig genug. "Und hat ein Antonio Rüdiger oder jemand anderes mal einen schlechten Tag – das haben wir alle mal – dann breitet sich der Hass noch mehr aus und das muss nicht sein."

Johannes Klomfass aus Horb sieht das Problem nicht bei der Politikerin, sondern im medialen Umgang: Es brauche diese "Stimmungsmache" nicht. "Alle haben so ein ungutes Gefühl, dass etwas ins Rutschen geraten ist, im Land, in Europa. Zeit, dass sich jeder einzelne Redakteur darauf besinnt, seine Arbeit zu machen, anstatt zu sticheln, Lunten zu legen, 'die Politiker' in die Pfanne zu hauen", so Klomfass weiter.