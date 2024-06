Aktualisiert am 21.06.2024 - 08:13 Uhr

Aktualisiert am 21.06.2024 - 08:13 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Hobbypilot und CDU-Chef Friedrich Merz durfte in einem Eurofighter mitfliegen und war begeistert. Merz steuerte den Jet sogar teilweise selbst.

Mit einem Grinsen und sehr geschmeidig entstieg Friedrich Merz am Donnerstagabend nach einem rund einstündigen Flug dem Eurofighter auf dem Luftwaffenstützpunkt Laage bei Rostock . "Das ist schon eine ganz andere Dimension der Fortbewegung", sagte der 68-Jährige. "Schönes Abenteuer. Es hat Spaß gemacht."

"Wir haben die Schallmauer durchbrochen"

Merz holte am Donnerstagabend ein Vorhaben nach, das eigentlich schon Anfang Dezember 2023 bei seinem Besuch des Taktischen Luftwaffengeschwaders 73 "Steinhoff" in Laage auf dem Plan stand. Damals waren die Wetterbedingungen wegen gefrierenden Nebels zum Einsatz in Friedenszeiten aber nicht geeignet, wie der Kommodore des Luftwaffengeschwaders, Oberst Gerd Schnell, sagte.