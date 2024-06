Stephan Brandner wird beim Bundesparteitag erneut in den Bundesvorstand der AfD gewählt. In seiner Rede fordert er Haftbefehle gegen politische Gegner.

Die AfD hat auf ihrem Bundesparteitag in Essen ihre beiden Vorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel wiedergewählt. Auch Stephan Brandner zog als Stellvertreter wieder in den Bundesvorstand ein. Die Delegierten wählten Brandner nach einer Rede, in der er unter anderem von Festnahmen und Anklagen gegen politische Gegner fantasierte.