Die Haushaltsberatungen der Ampelregierung stehen dem Vernehmen nach kurz vor dem Abschluss. Wie t-online aus Koalitionskreisen erfuhr, erscheint eine "politische Einigung" noch in dieser Woche als möglich – den final ausgearbeiteten Etatentwurf für 2025 soll es dann bis Mitte Juli geben.

Gefragt nach dem neuen Datum für einen Kabinettsbeschluss, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin: "Nach allem, was ich gehört habe, wird es wohl der 17. Juli." Absolut festlegen wolle er sich darauf nicht. "Mit der gebotenen Vorsicht bin ich aber zuversichtlich."